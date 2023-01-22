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شكرا لقرائتكم جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - المسمى الوظيفي:
- مدير إدارة المرافق والصيانة.
المؤهلات والخبرات:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
- خبرة 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة.
- القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والإسكان بالجامعة.
- القدرة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22يناير 2023م.
عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: ([email protected]).
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