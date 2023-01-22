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جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم جامعة الأمير سلطان تعلن عن توفر وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة المرافق والصيانة.

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون سعودي الجنسية.
  •  الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
  •  خبرة 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة.
  •  القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والإسكان بالجامعة.
  •  القدرة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22يناير 2023م.

عن طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: ([email protected]).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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