5 فوائد للعمل الإبداعي أولها الصحة العقلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إذا كنت تعيش من أجل التحدي المتمثل في ابتكار الجديد فقد، تكون الوظائف الإبداعية هي المجال المناسب لك، وبالنسبة للكثير من الناس فإن امتاك الفرصة ليكونوا مبدعين وأصليين سبب كاف للذهاب إلى مجال إبداعي.

إليك بعض المكافآت الأخرى التي تأتي مع حصولك على وظيفة إبداعية، ومن ضمنها أنها مفيدة للصحة، خاصة الصحة العقلية:

يمكنك الحفاظ على صحة عقلك:

أظهرت الأبحاث أن المساعي الإبداعية يمكن أن تكون مفيدة لصحتك العقلية.

وجدت إحدى الدراسات في مجلة Neurology أن الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين شاركوا في الأعمال الفنية مثل الرسم والنحت كانوا أقل عرضة بنسبة 73 ٪ لتطوير مشاكل التفكير والذاكرة.

أولئك الذين شاركوا في أنشطة مثل الخياطة والنجارة كانوا أقل عرضة بنسبة 45 ٪ للإصابة بمشاكل معرفية.



لديك الكثير من المرونة :

لا ترتبط العديد من الوظائف الإبداعية بجدول من 9 إلى 5.

ينصب التركيز بشكل أكبر على عمل المشروع، وخاصة بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص.

في كثير من الحالات، ولك مطلق الحرية في تحديد ساعات العمل الخاصة بك والعمل من أي مكان يناسبك: غرفة المعيشة أو المقهى أو حديقة الحي. يمكنك غالبا اتخاذ قرارات مستقلة ووضع جدول أعمالك الخاص.



يمكنك أن تجد المتعة في التعاون:

تحب بعض الأنواع الإبداعية العمل بمفردها، لكن الكثير يستمتع بفرصة دمج القوى لإنتاج شيء لا يصدق لم يكن موجودا من قبل.

فكر في شراكات مثل رسامي الرسوم المتحركة والملحنين الموسيقيين أو مؤلفي النصوص ومصممي الجرافيك.

العمل كفريق مبدع لتحقيق هدف مشترك يمكن أن يكون مجزيا للغاية.



تتعلم أن تنظر إلى المشاكل بطرق فريدة:

يتعلق الإبداع حقا بإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للقيام بالأشياء.

عندما تركز على صقل هذه المهارات من خلال العمل، تجد نفسك أكثر استعدادا لتقديم نهج جديد لحل المشكلات في العديد من المجالات الأخرى في حياتك.

