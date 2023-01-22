شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من حسين الشحات عقب فوز الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح النادي الأهلي من الفوز أمام الزمالك، بثلاثية نظيفة دون رد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتحدث الشحات عقب اللقاء: تحدثنا مع بعض كلاعبين عن حسم الدوري، نحن من أضعنا اللقب في الموسمين الماضيين.

وأضاف: جمهور الأهلي دائمًا يدعم لاعبيه، حتى لو سبّني لكنه يريد أن أكون أفضل، نحن نأخذ هجوم الجماهير بإيجابية لأننا نلعب فيأفضل ناد في مصر وإفريقيا.

وأردف: تحدثت مع كهربا أمس وبشرته بهدفه في مرمى الزمالك وقلت له اعتزل بعد ذلك، وبالفعل هدفه كان سببًا في فتح المباراة، الكليريد مساعدة كهربا لأنه لم يشارك منذ فترة طويلة.

وتابع: الغيابات في صفوف فريق الأهلي لم تؤثر علينا، الموسم ما زال طويلًا، ابتعدنا عن الزمالك ولكن يجب أن نحترم باقي الفرق.

وواصل: لاعبو الزمالك كبار وأعجبني اليوم إمام عاشور وزيزو، أفضل شيء في المباراة هو الروح الرياضية بين لاعبي الأهلي والزمالك.

وأتم: لم يحدث أي اتصالات حتى الآن من جانب الأهلي معي بشأن تجديد عقدي، والأولوية بالنسبة لي التجديد للنادي الأهلي، ولكن إذايريد رحيلي سأحترم هذه الرغبة.