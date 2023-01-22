شكرا لقرائتكم خبر إلزام منشأة الحج بـ6 واجبات تكفل حقوق حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة 6 واجبات على منشأة الحج الالتزام بها تجاه ضيوف الرحمن من حجاج الداخل، منها تقديم الخدمات المتعاقد عليها بدون أي تقصير، وتقديم جميع خدمات الباقة التي توضح جميع الخطوات لأداء الفريضة ومواعيد التحرك ومواقع السكن، والتجمع، والإقامة، إضافة إلى إشعار الحاج بمواعيد التفويج وخريطة مسار الذهاب لجسر الجمرات وقطار المشاعر والعودة مجددا، إضافة إلى الالتزام بمواعيد الخدمة المحددة في الباقة. وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي شكوى أوملاحظات على تنفيذ بنود الاتفاق وعدم تجاوب منشأة الحج، يجري إبلاغ مراقبي الحج ممثلين في لجان المراقبة والمتابعة، مشيرة إلى أن آخر موعد للشكاوى 15 محرم المقبل، من خلال مركز عناية لخدمة ضيوف الرحمن أو الإبلاغ عن الشكوى خلال أحد وسائل التواصل التابعة للوزارة. واجبات تلزم بها منشأة الحج تجاه ححاج الداخل:





تقديم الخدمات المتعاقد عليها بدون أي تقصير.



تأمين العمالة اللازمة للنظافة والخدمات (الإعاشة والنقل) والحراسات الأمنية في السكن المعد للحاج خلال الغاية المشار إليها في الباقية.



تقديم جميع خدمات الباقة التي توضح كافة الخطوات لأداء الفريضة ومواعيد التحرك ومواقع السكن، والتجمع، والإقامة إضافة إلى إشعار الحاج بمواعيد



التفويج وخريطة مسار الذهاب لجسر الجمرات وقطار المشاعر والعودة مجددا.



الالتزام بمواعيد الخدمة المحددة في الباقة.



إصدار بطاقة تعريفية للحاج يوضع فيها بياناته ومواقع السكن في المشاعر المقدسة وأي مواقع أخرى محددة في الباقة.



تسليم الحاج بيانات التواصل مع الخاصة به.



كانت هذه تفاصيل خبر إلزام منشأة الحج بـ6 واجبات تكفل حقوق حجاج الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.