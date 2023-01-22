شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يرعى مهرجان «فرح جدة» 17 رجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل حفل «فرح جدة 2023م » في دورته الـ22 للاحتفاء بعرسان محافظة جدة، الأربعاء 17 رجب المقبل، والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، بقاعة ليلتي للمناسبات بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية زواج الدكتور أنس زرعة أنها أسهمت منذ إنشائها في تزويج 100 ألف شاب وفتاة، ووفرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم برامج تدريبية وتأهيلية قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية سعيدة ومستقرة قائمة على الود والرحمة.

وقدم شكره للأمير خالد الفيصل على رعايته لهذه المناسبة الاجتماعية الكبيرة التي ترسم السعادة والبسمة في نفوس أبناء وبنات محافظة جدة.

من جانبه أشار العضو المؤسس للجمعية ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة سابقا عبد المحسن الخيال إلى أن الجمعية تهدف عبر هذه المشاريع الاجتماعية نشر ثقافة الزواج الميسر ومشاركة العرسان فرحتهم والدعوة إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات.

يذكر أن مهرجان فرح جدة امتداد لإحدى عادات أهل جدة بالتجمع في الحارة للاحتفاء بالعرسان بالزفة والأهازيج الرائعة والحرص على خدمتهم وتوفير كافة متطلباتهم ومشاركتهم الفرحة والبهجة.

مساهمات جمعية «زواج»:

