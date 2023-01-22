استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، طبقا للمؤشرات الأولية للمركز الوطني للأرصاد.

وأوضح المتحدث الرسمي بالمركز حسين القحطاني، أن معظم مناطق المملكة تشهد حالة مطرية جديدة وأمطارا متتابعة منذ بداية فصل الشتاء، تتواصل على مناطق المملكة خاصة المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ شهدت جميعها أمطارا من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن استمرار هطول الأمطار، هو مؤشر جيد على المخزون المائي والمساحات الخضراء بالمملكة.

وبين أن المركز أشار إلى أن المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل معظم مناطق المملكة، وستكون الحالة خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة لتسجل مستويات متدنية في عدة مناطق.

وفي الرياض تحديدا توقع القحطاني أن العاصمة الرياض والمنطقة بشكل عام داخلة في سيستم الأمطار، وفي مجملها ستكون بين متوسطة إلى غزيرة؛ لافتا إلى أن منطقة جازان حظت بأمطار متتابعة من فصل الصيف، وهي ميزة لها غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

ونوه إلى أن المملكة انتهت من الربع الأول لفصل الشتاء، وعلى الجميع الاستمتاع بالأجواء الاستثنائية لمتابعة معلومات الطقس.

طقس المملكة:

