الإيقاع بـ16,196 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ16196مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم911 بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات:



إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16196 مخالفا منهم:





9343 مخالفا لنظام الإقامة.



4037 مخالفا لنظام أمن الحدود.



2816 مخالفا لنظام العمل.



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 461 شخصا منهم:





67 % يمنيو الجنسية.



30 % إثيوبيو الجنسية.



3 % جنسيات أخرى. ضبط 42 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 28773 وافدا مخالفا منهم:





26900 رجل.



1873 امرأة.



إحالة 20154 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.





إحالة 1773 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم.



ترحيل 12431 مخالفا.



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