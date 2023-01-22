مهرجان الفنون الجبلية في 7 مواقع بعسير

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وشهد المهرجان تنظيم مسيرة كرنفالية في شارع الفن بأبها، على عربات تم تصميمها لتحاكي الجانب الثقافي والفلكلوري للدول المشاركة، إضافة إلى الأزياء التراثية والشعبية التي تمتاز بها الدول المشاركة، لتضيف تنوعا ثريا في المهرجان الذي تشارك فيه 16 فرقة سعودية و14 فرقة دولية، تقدم حوالي 32 لونا أدائيا جبليا من داخل المملكة، وعدد من دول العالم.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي أن (قمم) هو أول مهرجان عالمي متخصص في الفنون الأدائية الجبلية، والذي من شأنه أن يسهم في التعريف بالمواقع التراثية الأثرية بمنطقة عسير، وتمثلت هذه السنة في «بسطة القابل»، وقصر أبو شاهرة بالمسقي، وقلعة شمسان، وقرية بن عضوان التاريخية، وقصر مالك التاريخي، وقصور آل مشيط، وقلاع «أبو نقطة المتحمي».
إلى ذلك، يقدم المهرجان برنامجا ثقافيا بالتعاون مع نادي أبها الأدبي، يتضمن ندوات حوارية وورش عمل تعليمية لنخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، حول الفنون الأدائية الفلكلورية، فيما تحتضن مواقع المهرجان مجموعة من الفعاليات والمناطق، مثل معرض الأزياء، وفعاليات المسرح، وفعاليات لأهل القرية.
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