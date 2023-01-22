شكرا لقرائتكم خبر «المدرمة» .. عرض مسرحي يستعيد تراث جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت قرية جازان التراثية عرضا مسرحيا بعنوان «المدرمة»، الذي نظمه نادي ستار للمسرح والفنون الأدائية بالتعاون مع لجنة الفنون الشعبية بالمنطقة، وذلك ضمن برامج مهرجان شتاء جازان «أجمل وأدفا».

وأعاد العرض المسرحي ذكرى بعض العادات التراثية لأهالي منطقة جازان قديما، وعرض لفن «الدلع» الذي يعد رقصة جماعية غنائية خفيفة الحركة، إلى جانب فني الزيفة والسيف.

فيما باتت مرابط وإسطبلات الخيول مقصدا للأطفال، استقطبت فعاليات مهرجان «شتاء جازان 23»، الذي يقام هذا العام تحت شعار «أجمل وأدفا»، آلاف الزوار خلال الـ10 الأيام الماضية من داخل المنطقة وخارجها.

ويستمتع الزوار بفعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة 60 يوما، والتي تضم عددا من البرامج الترفيهية والثقافية والرياضة، وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال وغيرها من الفعاليات التي تشهدها معظم محافظات المنطقة، بهدف التعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.

من جهة أخرى استهوت رياضة ركوب وتربية الخيول أطفال وزوار المهرجان، وباتت مرابط وإسطبلات الخيول مقصدا لهم، ومحطة للوقوف والمشاهدة، ومناسبة لتجربة ركوب الخيل من قبل العديد من الأسر الزائرة.

وأتاحت اللجنة المنظمة للمهرجان في أحد فعالياته للأطفال التدريب على ركوب الخيل وكيفية التعامل معها أثناء الركوب، بهدف تحسين اللياقة البدنية لديهم وتنمية الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والصبر، فضلا عن فوائد ممارسة الفروسية الصحية سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، وإشغال وقت الفراغ بشكل مفيد وممتع.

وأوضح المدرب بإسطبل المهاب للخيول العربية الأصيلة بمحافظة أبو عريش المنتصر بالله الدراج، أن هناك عدة محاذير قبل ركوب الخيل وخاصة للأطفال، من أبرزها عدم استخدام الخيل في مناطق ذات تضاريس صعبة، وفي الأجواء العاصفة والماطرة، وضرورة التأكد من حالة المعدات وجاهزيتها قبل ركوب الخيل، والتأكد من إطعام الحصان قبل ركوبه.

إلى ذلك شهد معرض «فنن» أحد برامج المهرجان، تنظيم العديد من البرامج التدريبية المصاحبة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وأتاحت اللجنة المنظمة فرصة للشباب والفتيات لتعلم الفن الرقمي من خلال دورة متخصصة تضمنت تصنيفات ومميزات الفن الرقمي والأجهزة والبرامج الخاصة به سواء برامج للرسم أو التصميم، إضافة إلى عرض مجموعة من مقاطع الفيديو التي تحتوي على خطوات لبعض الرسومات الفنية وعمل تجارب على برامج خاصة بالفن الرقمي، بمشاركة 23 متدربا ومتدربة، إلى جانب برنامج تدريبي بعنوان «حروف بنكهة النسخ» تعرف خلاله 27 متدربا ومتدربة على كتابة الحروف بخط النسخ في أول الكلمة ووسطها وآخرها، وبرنامجا بعنوان «المستقبل الواعد للطاقة الخضراء والأنظمة المستدامة».

لماذا ركوب الخيل؟

