مقهى التواصل يناقش ميثاق الملك سلمان العمراني

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وتسهم الرؤية في خلق بيئات عمرانية تستند على الموروث الثقافي والبيئي، وتحاكي التطورات المستقبلية، إضافة إلى تبني القيم الرئيسة للميثاق، وهي: الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والاستدامة، والابتكار، والممارسات الصحيحة لتطبيق الميثاق.وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحضور حول تبني منهجية الميثاق، إضافة إلى الحديث حول تعزيز الهوية العمرانية ومناقشة بعض الأمثلة العمرانية.
وتعتبر مبادرة مقهى التواصل إحدى خدمات ميثاق الملك سلمان العمراني؛ تعزيزا لدعم الممارسين وتشجيعهم عبر لقاءات فريدة في مقاه متنوعة في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الهيئة في تعزيز التواصل مع الممارسين والمهتمين بالقطاع، وتحفيز مجتمع العمارة والتصميم.
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