الانتفاع من صندوق النفقة لا يشمل أجرة السكن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشمل الانتفاع من خدمات صندوق النفقة التابع لوزارة العدل النفقة المستقبلية فقط ولا يشمل الفترة الماضية ولا أجرة السكن.

ونفى الصندوق أن يقدم خدماته للمرأة فقط، مؤكدا أنه يقدم خدماته لمن صدر له حكم قضائي بالنفقة سواء المرأة لأطفالها أو الوالدين من أبنائهم.

وأوضح أنه يتوجب على كل من صدر له حكم قضائي مختوم بختم التنفيذ التقدم لمحاكم التنفيذ أولا للحصول على النفقة من المنفذ ضده فإن تعذر تحصيل النفقة منه لغير عذر الإعسار يصبح من حق المستفيد التقدم بطلبه للصندوق عبر المنصة الالكترونية، وذلك ردا على سؤال من امرأة صدر لها حكم بالنفقة فهل يمكن التقدم مباشرة للاستفادة من خدمات صندوق النفقة.

ودعا الصندوق المستفيد موافاته بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة وذلك خلال 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.

وإذا حدث تغيير ولم يبلغ به الصندوق أو أخفى أيا من البيانات الصحيحة المطلوبة منه أو قدم بيانات غير صحيحة فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

خصائص صرف النفقة:

