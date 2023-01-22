التسجيل بتقنية بنات سراة عبيدة يبدأ اليوم

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وبينت الكلية أن التقديم يستمر لمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد «قبولي»، منوهة بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ اليوم التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 بالكلية التقنية للبنات في محافظة سراة عبيدة.وبينت الكلية أن التقديم يستمر لمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد «قبولي»، منوهة بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

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