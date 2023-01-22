إبراز دور المعلم الملهم في دعم رؤية 2030

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وتتضمن الندوة 4 محاور تهدف إلى إبراز الأثر التربوي للمعلم الملهم في دعم مستهدفات رؤية 2030 وممكناتها، والتأكيد على الأدوار الاجتماعية للمعلم، وتعميق الوعي بأهمية إكساب المهارات المقصودة، وأثر المعلم في الاستدامة والمنافسة العالمية، وتوضيح الدور القيادي للمعلم في العملية التعليمية.وستناقش جلسات الندوة أدوار المعلم تجاه المجتمع المدرسي وأولياء الأمور، ودور المعلمين في الاستدامة وتحفيز الطلاب على التنافسية العالمية، وخصائص المعلم وممكناته في التغيير الإيجابي للتعليم، وبناء الشخصية الوطنية، ومساهمة المعلم في تعليم مهارات الحياة والتفكير الابتكاري وأكد المعهد على أهمية حضور المعلمين والمعلمات مثل هذه الفعاليات والحصول على شهادة حضور محتسبة في نقاط التطوير المهني التعليمي، داعية إلى الحضور على الرابط/ http://shorturl.at/ACGJK .
محاور الندوة:
- التأكيد على الأدوار الاجتماعية للمعلم.
- تعميق الوعي بأهمية إكساب المهارات المقصودة.
- أثر المعلم في الاستدامة والمنافسة العالمية.
- توضيح الدور القيادي للمعلم في العملية التعليمية
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