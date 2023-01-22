شكرا لقرائتكم خبر إبراز دور المعلم الملهم في دعم رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإبراز الأثر التربوي للمعلم الملهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة، ينظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ندوة افتراضية (عن بعد) بعد غد بعنوان (المعلم الملهم للرؤية الطموحة2030) تحت شعار «لنتشارك معا في بناء وطن نفتخر به» تزامنا مع اليوم الدولي للتعليم.

وتتضمن الندوة 4 محاور تهدف إلى إبراز الأثر التربوي للمعلم الملهم في دعم مستهدفات رؤية 2030 وممكناتها، والتأكيد على الأدوار الاجتماعية للمعلم، وتعميق الوعي بأهمية إكساب المهارات المقصودة، وأثر المعلم في الاستدامة والمنافسة العالمية، وتوضيح الدور القيادي للمعلم في العملية التعليمية.

وستناقش جلسات الندوة أدوار المعلم تجاه المجتمع المدرسي وأولياء الأمور، ودور المعلمين في الاستدامة وتحفيز الطلاب على التنافسية العالمية، وخصائص المعلم وممكناته في التغيير الإيجابي للتعليم، وبناء الشخصية الوطنية، ومساهمة المعلم في تعليم مهارات الحياة والتفكير الابتكاري وأكد المعهد على أهمية حضور المعلمين والمعلمات مثل هذه الفعاليات والحصول على شهادة حضور محتسبة في نقاط التطوير المهني التعليمي، داعية إلى الحضور على الرابط/ http://shorturl.at/ACGJK .

محاور الندوة:

