سقف التوقعات يتصدر معوقات اختيار شريك الحياة

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وتتضمن المعوقات أيضا عدم التوافق من الناحية العلمية والمالية والثقافية، والضغوط العائلية والاجتماعية على قرار الشخص، إلى جانب الصورة النمطية للطرفين عن بعضهم، وغياب الهدف وعدم نضج الرؤية، وتلك المقارنات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا عدم الوعي الكافي بالحوار وضعف الموازنة.وركزت الندوة على أهمية فترة الخطوبة والتحلي بالصدق والوضوح ومشاركة الأفكار والآراء بين الطرفين.
ولكل شاب وفتاة لابد من وضوح المعايير والمبادئ الأساسية المتفق عليها لاختيار شريك الحياة. ويجب ضرورة مراعاة الخصوصية بين الطرفين وعدم إدخال الأهل في الحياة الزوجية.
أبرز معايير اختيار الشريك:
- التوافق من الناحية العلمية والمالية والثقافية
- ضرورة المرونة وتقبل الآراء والاختلافات
- أهمية الوضوح والمحافظة على الخصوصية
- الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار
- التقارب في المرحلة العمرية
- بناء لغة حوار ونقاش جيدة
حلول مقترحة من الشباب:
- إعداد مناهج تعليمية عن الأسرة والحوار بين الزوجين.
- التوعية والتثقيف من خلال المحاضرات والملتقيات.
- إبراز دور خطب الجمعة بشكل أدق عن الزواج.
- تفعيل الرسائل والمقاطع القصيرة التوعوية.
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