بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، في الفترة المسائية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي، أن التسجيل يبدأ اليوم ويستمر حتى 4 رجب المقبل، لبرامج البكالوريوس للفترة المسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات، داعيا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الالكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

ولفت إلى أن التسجيل سيكون عبر البوابة الالكترونية للقبول «قبولي» بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط المخصص.