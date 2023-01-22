نقص المستحضرات الصيدلانية تحت عين الرقيب - #عاجل

بلغ إجمالي المنشآت المخالفة لتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، التي تم رصدها خلال الشهر الماضي 45 منشأة، فرضت عليهم عقوبات حسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وانحسرت المخالفات في 3 مخالفات رصدت خلال ضبط المنشآت المخالفة وتغريمها.

نظام التتبع

كشف تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء لشهر ديسمبر الماضي، عن رصد مفتشي الهيئة 20 منشأة لم تلتزم بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و16 منشأة لم تبلغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر، و9 منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد.

30 ألف طلب

حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 30 ألف طلب عبر نظام تسجيل الأدوية الإلكتروني «سدر» منذ إطلاقه بنسخته الجديدة منتصف عام 2021 حتى الآن، وتسجيل أكثر من 8 آلاف منتج دوائي وعشبي وبيطري، وبلغ عدد إصدار الشهادات في النظام 8500 ألف شهادة تسجيل منتج بأعلى معايير الجودة، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر من 13 ألف منشأة.

إسهامات منفذة

يسهم نظام سدر في تقديم 4 إسهامات ممثلة في: تسهيل آلية تسجيل المستحضرات الدوائية، وأتمتة جميع العمليات المنفذة، ورفع جودة المنتجات، وضمان سلامتها، وتشتمل أبرز أعمال النظام بشكل مستمر على إتاحة التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات إلكترونياً، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير حالة الطلب، وتوفير عديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد، والتعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام، وإلغاء طلب تسجيل مستحضر تجديد، وطلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.