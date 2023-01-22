غدا انتهاء مهلة عقارات قباء - #عاجل

تنتهي، غدا الإثنين، مهلة هيئة تطوير المدينة المنورة لملاك العقارات الكائنة في توسعة مسجد قباء بالمرحلة الأولى قبل البدء بفصل الخدمات عن العقارات تمهيدا لإزالتها، وذلك بعد أن حددت سابقا العقارات التي ستتم إزالتها من خلال تحديثها بالخريطة.

صيانة وإدارة

طلبت الهيئة من ملاك العقارات مراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء الإجراءات للبدء بصرف التعويضات لصالح العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء، التي تقدر بعشرة أضعاف مساحة المسجد الحالية، حيث أعلنت الهيئة قبل شهر عن خطتها للإزالة والعمل بالمرحلة للأولى للتوسعة مسجد قباء إضافة إلى تولي الهيئة الإشراف على المسجد من صيانة وإدارة عقب قرار مجلس الوزراء في وقت سابق.

إزالة وإنارة

من جانبه شرع السكان في العقارات المزالة بالانتقال من منازلهم من خلال نقل الأثاث خلال الأيام الماضية حيث شهدت المنطقة القريبة من مسجد قباء انتقال عدد من السكان إلى منازل أخرى إضافة إلى إعلان بعض المحال المشهورة الانتقال إلى مواقعها الجديدة بتعليق لوحات تشير إلى انتقالهم إلى مواقعهم الحديثة كما شملت المرحلة الأولى من التوسعة دخول عدد من المزارع الوقفية والتاريخية إضافة إلى 200 عقار تم حصرها من قبل الهيئة وترقيمها وبدأت الهيئة بالعمل على التوسعة من خلال إزالة بعض البيوت التي انتهت إجراءاتها وسحب الإنارة من بعض الطرق إضافة إلى قطع بعض الخدمات عن الحي مثل المياه.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نهاية يوليو نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء جنوب المدينة المنورة إلى هيئة تطوير المدينة بدلا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن المتوقع أن تتنقل مهام الصيانة والتشغيل الخاصة بالمسجد من قبل الوزارة إلى الهيئة لتشغيل المسجد وصيانته، حيث يعد مسجد قباء أول مسجد تشرف عليه الهيئة، فيما يعتبر الوجهة الثانية في المدينة، وثاني أكبر مسجد استيعابًا للمصلين بعد المسجد النبوي، وضمن الخمسة مساجد الكبرى في المدينة، ويشهد عددا من المشاريع المرتبطة فيه، حيث يجري حاليًا حوله استكمال المرحلة الثالثة من طريق جادة قباء.

توسعة مسجد قباء

- رفع الطاقة الاستيعابية من 13 ألفا إلى 66 ألفا

- زيادة المساحة الإجمالية من 5 آلاف م2 إلى 50 ألف م2

- تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة

- ربط المسجد بساحات مظللة من الجهات الأربع

- رفع كفاءة مبنى المسجد ومنظومة الخدمات المصاحبة له

- تطوير عدد من المواقع والآثار في 57 موقعا

- المحافظة على الطراز العمراني للمسجد والمعالم التاريخية