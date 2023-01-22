تطوير ساحة كورنيش الخبر

وأوضحت الأمانة أن مشروع التطوير يقام على مساحة تتجاوز 8000م2، ويضم مسرحًا متعدد الاستخدام، وأكثر من 20 موقعًا للجلوس، فيما سيتم زراعة 70 شجرة، وأكثر من 6000 زهرة، إضافة لأعمدة الإنارة الجمالية، ومواقف تتسع لـ 52 سيارة.
وبينت أن التصميم الفريد للمشروع سيجعله من أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الخبر، وأكثرها جاذبية، مما يزيد من حيوية المكان وانعكاسه على القطاعات الأخرى كالسياحة والضيافة، حيث سيتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيجري تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق.
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