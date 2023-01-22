أمير نجران يفتتح مهرجان شتاء شرورة ويرعى سباق الهجن

يرعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، حفل سباق الهجن السنوي بميدان شرورة، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان شرورة الشتوي في عامه الخامس.

وأشاد المشرف على المهرجان الشتوي رئيس اللجان الإعلامية مسفر بن علي آل حارث، بما تحظى به رياضة الهجن من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في كافة المناطق، ومنها منطقة نجران، الذي أسهم في المحافظة على هذه الرياضة التراثية الأصيلة لأبناء المملكة.

وأكد آل حارث أن رعاية أمير المنطقة لسباق الهجن السنوي في محافظة شرورة، تأتي في إطار حرص الأمير جلوي بن عبدالعزيز على تشجيع وتحفيز محبي هذه الرياضة العريقة الضاربة في أعماق التاريخ، معبرا عن شكره وامتنانه لأمير منطقة نجران، على تحفيزه الدائم لإحياء التراث الوطني، مؤكدًا أن حضوره ورعايته سباق وفعاليات الهجن أعظم دلالة على عنايته باهتمامات أهالي المحافظة، وصون سمة من السمات الثقافية الشعبية بالوطن. وجميعنا في هذه المحافظة متشوقون لزيارة أمير الصمود والعطاء، والتي تحمل المزيد من اهتمامه وحرصه على ترجمة اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - لواقع ملموس.

ويدشن أمير منطقة نجران مساء اليوم مهرجان شرورة الشتوي الخامس للعام 1444، حيث تتنوع فيه الفعاليات والتي تشمل فعالية محالب الإبل وسباق الهجن وسباق الخيل وهدد الصقور، وذلك تعزيزًا للحفاظ على الموروث الثقافي والشعبي للآباء والأجداد وتعزيز الهوية الوطنية، كما يشمل المهرجان هذا العام الفعاليات الرياضية، كسباق الراليات والتقاط الأوتاد وعدد من الفعاليات الأخرى، كالأسر المنتجة والحرف الشعبية في خيمة التسوق الترفيهي بالمهرجان، وسط حضور أعداد كبيرة من المشاركين والمتسابقين ومحبي تلك المسابقات.