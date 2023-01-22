مشاريع بلدية لتنمية جوهرة الربع الخالي

رحب رئيس بلدية محافظة شرورة المهندس بندر آل شهي، بأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في زيارته التفقدية إلى محافظة شرورة التي يدشن من خلالها العديد من مشاريع الخير والبناء، ويتفقد أحوال المواطنين عن قرب.

توجيهات القيادة

وأكد آل الشهي أن هذه الزيارة الميمونة لأمير المنطقة، تعكس جليا مدى ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام من قبل ولاة الأمر في كافة المناطق والمحافظات لا سيما في محافظة شرورة بوابة المملكة الجنوبية، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مطالبهم من المشاريع الخدمية.

إنارة الشوارع

أوضح آل شهي أن البلدية نفذت مشروع إنشاء مركز حضاري بشرورة، لاستضافة مناسبات وفعاليات المحافظة في شتى المجالات وتوفير الموقع المناسب لإقامتها والخدمات المساندة للأنشطة، فضلا عن مشاريع سفلتة الشوارع الرئيسية في مخطط الصناعية الجديد بشروره وإزالة بعض الأرصفة المتهالكة مع إعادة تنفيذها في بعض الشوارع الرئيسية مع التشجير، وتنفيذ 16 برج إنارة عالياً بارتفاع 25 مترا داخل متنزه الملك عبدالعزيز لإنارته بالكامل وإنارة مواقف داخلية في حي مشعل بـ67 عمود إنارة، إضافة إلى إعادة تأهيل طريق الملك عبدالعزيز وذلك بالسفلتة (مسارين يحتوي كل مسار على أربع حارات) والأرصفة (جريزة وسطية بعرض 5.5م ومواقف جانبية على طول الطريق وحديقة هاي هاوس وأعمال زراعية وعدد ثلاثة تقاطعات ذكية) والإنارة (أعمدة إنارة على طول الطريق وأعمدة إنارة ديكورية في المداخل).

أنسنة المدن

نفذت البلدية مبادرة أنسنة المدن وتضم إنشاء ملعبين رياضيين لكرة القدم خماسية في حي الروضة الشمالية وحي الخالدية دعما للحراك الرياضي والمساهمة في تنمية إيرادات البلدية، وإنشاء حديقة بمساحة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مسطح تحتوي على أرصفة وممرات ودورات مياه مزدوجة ومسطحات خضراء وألعاب أطفال ونافورة ومواقف جانبية وأرصفة، ومشروع إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية من خلال توريد وتركيب بيتين محميين عاديين بطول 40 مترا وعرض 9 أمتار وثلاثة بيوت محمية مكيفة بغطاء فيبر كلاس أوبولي كربونايت بطول 40 مترا وعرض 9 أمتار وصالة مكيفة متعددة الأقواس بعرض 36 مترا وطول 40 مترا، وذلك للمساهمة في تطوير الحدائق والمنتزهات العامة والأعمال الزراعية بصفة عامة برفدها بالشتول والزهور المتنوعة ومشروع مبادرة إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية وتضم سفلتة حي الروضة الجنوبية ضمن المرحلة الأولى، وسفلتة حي مشعل ب ضمن المرحلة الثانية .

مختبر البلدية

أنهت البلدية مشروع إنشاء مختبرها من خلال إقامة مبنى مختبر المواد البلدية وتجهيزه بأحدث المعدات والاستفادة منه لضمان جودة المواد والأعمال المنفذة ضمن مشاريع البلدية، وكذلك مشروع مباني ومرافق بلدية شرورة مرحلة أولى يضم مسرحا رومانيا بسعة 512 شخصا ومسرحا مغطى بسعة 506 أشخاص، وصالة طعام رجال بسعة 252 شخصا ونساء بسعة 224 شخصا، وقاعة مؤتمرات بسعة 585 شخصا، ومبنى إداريا، ومطبخا ودورات مياه رجال ونساء.