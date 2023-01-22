غرفة نجران إستراتيجية جديدة لدعم رجال الأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة نجران بدر بن حمود المعجل أن زيارة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز إلى محافظة شرورة تحمل في طياتها أسمى معاني الرعاية والاهتمام، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو تفقد احتياجات المواطنين وتلمس أحوالهم عن قرب.

دعم الاقتصاد

أوضح المعجل أن غرفة نجران وفرعاها في محافظتي شرورة وحبونا تقوم بدورها المناط بها تجاه دعم وخدمة رجال الأعمال، مشيرا إلى بروز العديد من رجال الأعمال في محافظة شرورة، وكان لهم الأثر البارز والحضور الملفت من خلال بنائهم لمؤسسات وشركات خاصة بهم أصبح يشار إليها بالبنان، لما تتميـز به من تنظيم إداري وجودةٍ في المنتج على أعلى المواصفات والمقاييس، مما جعلها تكسب احترام الجميع وتحظى بدعم من حكومتنا الرشيدة، والتي تشجع القطاع الخاص كشريك رئيسي ولاعبٍ أساسي في مسيرة التطور والنماء، والتي تعم أرض دوت الخليج وحياة المواطن، ومن هنا كان من الواجب على غرفة نجران خدمة هؤلاء الرجال وتقديم كل ما يحتاجونه لتسيير أعمالهم في مقر المحافظة، وخاصةً أن منهم رجال أعمال تم اختيارهم أعضاء بمجلس إدارتها منذ سنوات طويلة، وما زال هذا الحضور بارزاً ومستمراً حتى هذا اليوم.

غرفة شرورة

افتتحت غرفة نجران فرع لها عام 1419، بالمحافظة من خلال استئجار مبنى إداري وتزويده بالكوادر البشرية المؤهلة، وربطه بالمقر الرئيسي بنجران لدعم الخدمات الإلكترونية المقدمة لرجال الأعمال، ولما تتميز به المحافظة من نمو تجاري واقتصادي وتوسع عمراني وامتداد مساحة المشاريع المنفذة يحتاج من الجميع مواكبته وخدمته، عزمت الغرفة على إنشاء مبنىً خاص بها له الطابع العمراني الأصيل للمحافظة والمنطقة بشكل عام، وفي مضمونه يمتلك روح العصر الإلكترونية والخدمة السريعة بكوادر وطنية مؤهلة، والذي تم افتتاحه عام 1436، حيث تسعى الغرفة دائما ممثلة في مجلس إدارتها وأمانتها العامة إلى تطويرها وتحسينها لتلبي رغبات منتسبيها الكرام، حيث نعمل من أجل خدمة دوت الخليج وخدمتهم، وتقدم الغرفة خدماتها لأكـثر من 10 آلاف منتسب بمحافظة شرورة، والتي ترتبط بنظام إلكتروني موحد يربط المقر الرئيسي بالفروع، حيث تمكن رجال وسيدات الأعمال من تنفيذ أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان وبشكل سريع.

إستراتيجية جديدة

حرصاً من غرفة نجران على العمل بتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ودعمه اللامحدود لقطاع الأعمال باعتباره شريكا أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، قامت الغرفة ممثلةً بمجلس إدراتها بإطلاق إستراتيجية الغرفة الجديدة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة التنموية الحالية والمستقبلية، ويساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2023، حيث عملت على تحقيق عدد من الإنجازات تمثلت في إقامة لقاء قطاع الأعمال السنوي الأول، واستضافة عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومحافظي الهيئات الحكومية، وكذلك تفعيل دور اللجان القطاعية بالغرفة لخدمة الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، ورفع مستوى التعاون مع الجهات التمويلية لدعم رواد الأعمال، وإقامة ملتقيات التوظيف، وتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع العديد من الغرف السعودية والجهات الحكومية والخاصة، والحصول على ترخيص مركز تدريب خاص بالغرفة يعمل على تقديم برامج تطويرية وتدريبية، بما يساهم في تنمية الإنسان والمكان.

قطاع الأعمال

حرصت الغرفة على تفعيل أعمال لجنة قطاع الأعمال بمحافظة شرورة والتي تتشكل عضويتها من عدد من رجال الأعمال بالمحافظة، حيث تقوم اللجنة بعقد الاجتماعات الدورية والتي يتم من خلالها حصر المشكلات والعوائق التي تواجههم في شتى الأنشطة الاقتصادية، والرفع بها إلى المركز الرئيسي للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لها، كما قام مجلس الإدارة خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بعقد لقاء موسع مع رجال الأعمال بحضور محافظ محافظة شرورة الذي تم خلاله الاستماع لمطالبهم وحصرها بما فيه خدمة قطاع الأعمال بالمحافظة.

وتعمل غرفة نجران على تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من واجبها الوطني تجاه المجتمع ودعم فعالياته ومناسباته، حيث أولت الغرفة محافظة شرورة الاهتمام البالغ، وذلك لما لها من أهمية اقتصادية كبوابة شرقية للمنطقة وأرض غنية بالفرص الاستثمارية والميز التنافسية التي تجعلها محطا للأنظار، ووجهة لإقامة الفعاليات المتنوعة، ومنها مهرجان شرورة الشتوي الذي حرصت الغرفة على المشاركة فيه منذ نسخته الأولى كداعم رئيسي، ساهمت ولله الحمد مع القائمين عليه والداعمين له في إنجاح فعاليته عطفاً على دورها في تحفيز قطاع الأعمال بالمحافظة على المساهمة في فعاليات ومناسبات المحافظة، والذي يعتبر واجباً وطنياً يساهم في تكاتف المجتمع وتعاونه أبنائه.