شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسدل الستار منذ قليل على أحداث مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023، والتي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فيوتشر في المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

1- الأهلي برصيد 34 نقطة.

2- فيوتشر برصيد 30 نقطة.

3- بيراميدز برصيد 27 نقطة.

4- الزمالك برصيد 26 نقطة.

5- المقاولون العرب برصيد 24 نقطة.

6- الاتحاد السكندري برصيد 22 نقطة.

7- غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

8- المصري برصيد 19 نقطة.

9- أسوان برصيد 17 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا برصيد 16 نقطة.

11- سموحة برصيد 16 نقطة.

12- طلائع الجيش برصيد 14 نقاط.

13- فاركو برصيد 13 نقاط.

14- الداخلية برصيد 13 نقاط.

15- البنك الأهلي برصيد 12 نقاط.

16- حرس الحدود برصيد 11 نقاط.

17- إنبي برصيد 10 نقاط.

18- الإسماعيلي برصيد 8 نقاط.