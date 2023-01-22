شكرا لقرائتكم خبر مختصون يناقشون صناعة متحدث رسمي فاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة ملتقى بعنوان «المتحدثين الرسميين ومديري العلاقات العامة»، وذلك بمقر الفرع بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير الفرع عماد الصاعدي أن الملتقى يعقد بمشاركة أكثر من 30 مختصا، ويأتي تجسيدا لدور لجنة المتحدثين الرسميين والمراكز الإعلامية بالفرع لمد جسور أواصر العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة وللتعريف بممثلي هذه الجهات وتسهيل مهمة التواصل معهم، متناولا أبرز المستجدات في الشأن الإعلامي وبعض المواضيع والقضايا في الشارع المديني بصفة خاصة، إضافة إلى عرض التجارب المميزة للمتحدثين الرسميين والمراكز الإعلامية.

وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى صناعة متحدث فاعل ومميز وتطوير الوسائل الحديثة عبر استخدمها وتفعيل الوجه الآخر للمتحدث الرسمي ليصبح صوتا لمجتمعه داخل المنظمة ودعم المنظمات غير الربحية بمتحدثين رسمين قادرين عن الدفاع عنها ونشر رسالتها السامية والتحديات والعقبات التي تواجههم والدور الحقيقي للمتحدث الرسمي ومواجهة الأزمات وإدارتها مع الجمهور والإعلام.