طرق تفادي حدوث الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل

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والعرض الجانبي هو تأثير غير مرغوب فيه أو غير مقصود قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي.ودعت هيئة الغذاء والدواء إلى سرعة الإبلاغ عن تلك الأعراض في حال وجدت للإسهام في حمايتك وعائلتك والآخرين مستقبلا من الإصابة بالأعراض الجانبية.
وحددت الهيئة 5 أعراض جانبية وصفتها بالأكثر شيوعا وهي الاحمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.
وحددت الهيئة 7 طرق لتفادي حدوث الأعراض الجانبية منها تخزين المنتجات بمكان مناسب حسب تعليمات الشركات المصنعة بالإضافة إلى عدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، إلى جانب تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمحتويات.
الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا:
- الاحمرار
- تساقط الشعر
- الحكة
- ضيق التنفس
- حروق الجلد
كيف نتفادى حدوث الأعراض؟
- تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر و المحتويات.
- شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة.
- استخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة.
- عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لمنع انتقال العدوى.
- التحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها.
- تخزين المنتجات بمكان مناسب.
- عدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها
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