طرق تفادي حدوث الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسهم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل في حماية المستهلك من الإصابة بها، مما يقلل من احتمالية حدوثها وتكرارها في المستقبل.

والعرض الجانبي هو تأثير غير مرغوب فيه أو غير مقصود قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي.

ودعت هيئة الغذاء والدواء إلى سرعة الإبلاغ عن تلك الأعراض في حال وجدت للإسهام في حمايتك وعائلتك والآخرين مستقبلا من الإصابة بالأعراض الجانبية.

وحددت الهيئة 5 أعراض جانبية وصفتها بالأكثر شيوعا وهي الاحمرار وتساقط الشعر والحكة وضيق التنفس وحروق الجلد.

وحددت الهيئة 7 طرق لتفادي حدوث الأعراض الجانبية منها تخزين المنتجات بمكان مناسب حسب تعليمات الشركات المصنعة بالإضافة إلى عدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، إلى جانب تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمحتويات.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا:







الاحمرار



تساقط الشعر



الحكة



ضيق التنفس



حروق الجلد



كيف نتفادى حدوث الأعراض؟