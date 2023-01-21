السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة



‎المدينة المنورة 29 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 22 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - إذْ تتضمَّن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية علي المدينة المنورة واليتيمة ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ صباح الأحد وتستمر حتى السادسة من مساء نفس اليوم.

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