السعودية اليوم / تقنية الأحساء تفتح التسجيل لبرنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم للفصل الثالث 1444هـ



الأحساء 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثالث من العام 1444هـ في برنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم ابتداءً من الأحد 29 / 6 / 1444هـ ويستمر إلى الخميس 4 / 7 / 1444هـ الساعة 12 ظهراً، عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية عبدالله بن موسى الذكرالله، أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس المسائي أربعة تخصصات؛ هي: بكالوريوس هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية، والأمن السيبراني، وتقنية الأعمال، وتقنيات محاسبية، والبرنامج مخصص لخريجي الدبلوم فقط.

من جانبه، أكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد بن خالد الشريدي أن يراعي المتقدم الدقة في أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً ولن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال بوابة قبولي.

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23:55ت م

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