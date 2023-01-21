السعودية اليوم / السفير العنقري يلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية في مملكة ليسوتو



ماسيرو 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا "غير المقيم" لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري، اليوم، دولة رئيس الوزراء في مملكة ليسوتو صامويل ماتيكاني، ومعالي وزير خارجية ليسوتو مابتجواني ليجوني.

وجرى خلال اللقائين، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

// انتهى //

23:51ت م

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