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هيفاء بنت محمد تشارك في رسم جدارية بالعلا

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الرياض - محمد الوسيري - شاركت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائبة وزير السياحة، الفنان العالمي المتخصص في فن الجرافيتي إل سيد، رسم جدارية في مدينة العلا.

أجمل التجارب

ونشرت الأميرة هيفاء على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا توثق لحظة مشاركتها رسم جدارية في العلا. وعلقت قائلة: “من أجمل تجارب حياتي أن أتعلم فن الجرافيتي مع الفنان إل سيد في حي الجِديّدة بالعلا”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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