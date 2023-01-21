شكرا لقرائتكم أسواق الفقع بالشمالية تشهد إقبالًا مبكرًا مع بوادر الربيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد أسواق الكمأ أو ما يعرف بـ”الفقع” إقبالاً ملحوظًا هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوته مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.

أعلى مبيعات

وسجل سوق الفقع في محافظة رفحاء مبيعات تجاوزت الـ 250,000 ريال خلال الـ ١٠ أيام الماضية، إذ تعد الأعلى على مستوى المنطقة، بحسب إفادة بائع الفقع فهد فروان، حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من الفقع من 350 وأكثر، أما الفقع صغير الحجم فتتراوح أسعاره بين 500 و700 ريال لكرتون الفلين الصغير، كما تتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي، فيما تشهد أسواق محافظة طريف التي خصصتها بلدية المحافظة بيعاً بكميات متوسطة، إذ وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال.

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ويتوقع أن تشهد أسواق بيع الفقع في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوته وتنافسية.