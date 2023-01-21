أمير نجران يدشن مشاريع تنموية بشرورة

وصل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، إلى محافظة شرورة بادئا جولته التفقدية التي ينقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرؤساء المحاكم والقضاة والقادة العسكريين، ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي شرورة، ويدشن حزمة من المشاريع التنموية في مختلف الجهات الخدمية.

لقاء المواطنين يبدأ الأمير جلوي بن عبدالعزيز جولته في المحافظة، بزيارة تفقدية لمبنى قطاع حرس الحدود، والاطلاع على عرض لما يقوم به حرس الحدود بشرورة، كما يرعى فعالية سباق الهجن، ويدشن مهرجان شتاء شرورة في عامه الخامس، ويفتتح عددا من المشاريع التنموية بحضور الأعيان والأهالي، كما وجه أمير المنطقة بتخصيص جلسة للأهالي في مقر مجلس المحافظة، وعلى ضوء الزيارة يستقبل أمير نجران رئيس النيابة العامة بشرورة الشيخ فهد السبيعي، ورئيس المحكمة الشيخ عبدالله الشهراني كما يتسلم تقرير لجنة التعديات بالمحافظة، ويستقبل رؤساء المراكز التابعين لمحافظة شرورة.

وأكد العنزي أن قدوم أمير المنطقة الغالي أدخل السعادة والبهجة والسرور في نفوس الأهالي كبارا وصغارا؛ لما يحظى به من محبة وتقدير وعرفان، حيث يحمل لهم أمير الصمود والعطاء بشائر الخير والنماء عندما يدشن العديد من المشاريع الحيوية الحديثة، التي سخرتها هذه الدولة المباركة لتحقيق تطلعاتهم. رحب محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، بهذه الزيارة الميمونة لأمير المنطقة، مؤكدا أنها تأتي في إطار الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لرفعة دوت الخليج المعطاء، وتعزيز النماء والرخاء في أرجائه، وصون أمنه، وراحة المواطن والمقيم على أرضه، ونوه العنزي بمتابعة واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بتلمس احتياجات المواطنين عن قرب وتفقد أحوالهم، وتوجيهاته الدائمة لجميع المسؤولين على مواصلة العطاء بكل صدق وأمانة وإخلاص، وصولاً إلى تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم الكبيرة في تحقيق رغد العيش والعمل على راحة ورفاهية المواطن في كافة أرجاء هذا دوت الخليج العظيم.