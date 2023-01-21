جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية واستضافها نادي أبها، تحت عنوان" تاريخ الفنون الأدائية الجبلية في جزيرة العرب" بمشاركة الدكتور معجب الزهراني والباحث علي مغاوي، وإدارة الدكتور سعيد الدحية .
وأشار الدكتور الزهراني إلى أن الفنون الجبلية في معظم دول العالم تنتمي إلى الثقافة الشفاهية التي لم تدون لأنها نص غني وجمالي، مضيفاً "هناك تنويعات وإيقاعات مختلفة، ولكن النواظم العميقة واحدة، ومن أراد توثيقها فعبر التواصلات والتفاعلات، وهي قابلة للتطور" داعياً إلى وجوب المحافظة على أصول أداء الفنون وألا يعتريها التشوه .
من جهته تحدث الباحث مغاوي عن وصفه بـ" مقاومة الفنون الادائية عدة عوامل كان من الممكن أن تقصيها عن المجتمع " ، مؤكدا أن تمسك المجتمع بها واعتزازه بها جاء لأنها فنون أصيلة تنبع من حياة المجتمع وقيمه الاجتماعية سواء في البيئات القروية أو الصحراوية .
وأضاف : في الفترة الحالية تعيش الفنون بكل أشكالها أجمل وأفضل أيامها في ظل رؤية المملكة 2030 والدعم الحكومي الكبير لها .
كما تحدث مغاوي عن تميز الفنون الجبلية بالإيقاع السريع بعكس الفنون الساحلية المعروفة بالأداء الهادئ .
وفي نهاية الندوة أكد عدد من المتداخلين على أهمية العناية بالفنون الشعبية والحفاظ على طابعها الأصيل مع الأخذ بالتطوير المدروس بعناية من قبل الممارسين لها بحرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر آليات تطوير الفنون الأدائية في مهرجان قمم الدولي بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.