السعودية اليوم / رئيس جمهورية بالاو يصل إلى المملكة في زيارة رسمية



الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

وصل فخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، مساء اليوم، إلى المملكة في زيارةٍ رسمية لعدة أيام.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له في مطار الملك خالد الدولي معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

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22:24ت م

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