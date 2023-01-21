شكرا لقرائتكم خبر عن الصقري يعتذر للاتحاد بسبب تصريح المنشطات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قدم صالح الصقري، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي اتحاد جدة، رسالة اعتذار إلى إدارة الفريق والجماهير بسلب تصريحه الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وكان الصقري قد صرح تليفزيونيًا، بأن بعض اللاعبين في الاتحاد كانوا يتدعون الإصابة أثناء اختيارهم من قِبل لجنة المنشطات، وذلك من أجل التهرب من كشف المنشطات.

الصقري يعتذر للاتحاد بسبب "تصريح المنشطات"

وقال لاعب الاتحاد السابق، خلال مقطع فيديو مع الإعلامي علاء سعيد ما يلي..

"أقدم اعتذاري لنادي الاتحاد، النادي الكبير، وأقدم اعتذاري لزملائي وإخواني اللاعبين، وأعتذر للجمهور العظيم، جمهور نادي الاتحاد، على ما بدر مني".

وأضاف الصقري: "لم أوفق في تصريحي، أنا أخطأت وجلّ من لا يخطئ، أتمنى أن يتقبل الجمهور اعتذاري، وبالتوفيق للجميع".