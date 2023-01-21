شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يستقر على تشكيل الهلال لمواجهة أبها في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الأرجنتيني رامون دياز، على تشكيل فريقه الذي سيدخل به مواجهة الغد ضد نظيره نادي أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

توقيت مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره نادي أبها، مساء غدًا الأحد الموافق 22 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أبها

ومن المتوقع أن يدخل رامون دياز، مواجهة الغد ضد أبها، بتشكيل هجومي مكون من الآتي..

- حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

- خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.

- خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

- خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو.

ويشهد تشكيل الهلال المتوقع، غياب عدد من النجوم أبرزهم: القائد سلمان الفرج، ومتوسط الميدان عبدالإله المالكي، بالإضافة إلى المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أبها

وتنقل أحداث مباراة الهلال ضد أبها، عبر شاشة قنوات "SSC الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري، حيث تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.