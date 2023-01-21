السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بعسير يشارك في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني



أبها 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

يشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني، المقام في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

ويقدم فريق الهلال الأحمر تدريباً توعوياً لأفراد المجتمع كافة، والإجابة على أسئلة الجمهور فيما يخص الحالات الإسعافية وطرق التعامل معها قبل وصول الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى باركود التسجيل في منصة متأهب لبرنامج سفير الحياة، والتسجيل في منصة التطوع في الهلال الأحمر السعودي، وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية، وتقديم معلومات ومهارات عن كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي وإيقاف النزيف.

‏وتهدف المشاركة في المعرض إلى رفع مستوى ثقافة الإسعافات الأولية لدى أفراد المجتمع، وكيفية تقديم الخدمة الإسعافية لطالبيها، وأهمية اقتناء حقيبة الإسعاف لما لها من الدور الكبير في تخفيف الإصابات التي قد تقع - لاقدر الله - في أي وقت.

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21:09ت م

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