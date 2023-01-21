السعودية اليوم / انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية



أبها 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

نظمَّت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم، "المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية - SIDMC"، بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير منطقة عسير وبنك التنمية الاجتماعية، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.

ويقدم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، العديد من ورش العمل؛ التي تشمل : تصميم واستضافة المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، أعمال التصميم الجرافيكي والهوية التجارية مع توضيح أهم خدمات الأمن السيبراني وحماية المواقع وتأمينها من الاختراقات الفيروسية الإلكترونية.

ويهدف المعرض والفعاليات المصاحبة له إلى التعريف بأحدث المفاهيم الاقتصادية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال عشرات المتحدثين الذين سيقدمون أوراق عمل وورشاً مصاحبة في مجال التسويق وأنظمة التجارة الإلكترونية، التي تشمل " التجارة الإلكترونية" و "الاستيراد الآمن والسريع في التجارة الالكترونية " و" صناعة العلامة التجارية الشخصية" و" مهارات خدمة العميل" و"المشاريع الريادية في التجارة الإلكترونية" و"المركبات المسيرة في خدمة التجارة الإلكترونية" و"أهمية إدارة سلاسل الإمداد د في ربحية وأداء التجارة الإلكترونية" و"آلية تنفيذ التطبيقات وتشغيلها" و"الالتزامات الضريبية للمتاجر الإلكترونية" و"كيف تكون مصدر دخل من التجارة الإلكترونية" و"طريقة إنشاء متجر إلكتروني من الصفر" و"أهمية الاتصال المؤسسي لريادة الأعمال والشركات" و"إستراتيجيات نمو الشركات الناشئة" و" الانتقال من offline الى online" و"التسويق العقاري الإلكتروني".

ويسعى المعرض إلى نشر ثقافة التسويق والتجارة الإلكترونية ، بما ينسجم مع توجهات وطموحات إستراتيجية تطوير منطقة عسير المستمدة من رؤية المملكة 2030، علاوة على نشر التوعية بكيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، ومواكبة النمو العالمي في التجارة الإلكترونية.

ويشكل المعرض فرصة كبيرة وحلقة وصل بين رواد التجارة الإلكترونية بالمنطقة، ونقلة نوعية للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال، مشيراً إلى أن المعرض يتميز بتجدده المستمر في جميع دوارته لمواكبة التطورات التقنية التي يشهدها عالم التجارة الإلكترونية وتوجه الشركات الناشئة.

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