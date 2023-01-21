السعودية اليوم / رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة يلتقي مدير الأمن العام الأردني



عمّان 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

التقى معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيّة الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان، اليوم في عمان مدير الأمن العام بالمملكة الاردنية الهاشمية اللواء عبيد الله المعايطة .

وبحث الجانبان خلال اللقاء، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون، لا سيّما في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية .

وأكد معالي الدكتور البنيان، أهمية العلاقة العلمية والمعرفية القائمة بين الجامعة والمديرية وبما يسهم في خدمة الأمن العربي المشترك وتعزيز قدراته، لاسيما وأن الجامعة هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب .

وتجدر الاشارة الى أن مدير الامن العام الأردني اللواء عبيدالله المعايطة عضوا في الدورة الحالية للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الذي يضم عددا من القيادات الأمنية والعلمية العربية .

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20:04ت م

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