شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يساعد الهلال في التعاقد مع ميسي.. تفاصيل صادمة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشار الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني إلى مدى حظوظية نادي النصر السعودي بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بعدما قال إلى أن هذه المرحلة تُمهد للتعاقد مع نجوم الكرة العالمية.

الهلال يحاول التعاقد مع ميسي

ويدخل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دائرة اهتمام نادي الهلال السعودي خلال الفترة الجارية، منتهزا اقتراب انتهاء عقده مع ناديه الحالي المقرر أن بنتاهي في صيف 2023 القادم.

وبالفعل قدمت إدارة الهلال عرض رسمي للتعاقد مع بطل الأرجنتين وفقا لما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية.

النصر يتعاقد مع رونالدو لمدة موسمين ونصف

ونال النصر توقيع صاحب الكرات الذهبية الخمس، والألقاب الخمسة في دوري أبطال أوروبا، لمدة موسمين ونصف "حتى صيف 2025".

وقال القحطاني، في تصريحات لفضائية 24 الرياضية: "النصر كان يضم نجومًا قبل رونالدو، سواءً العالميين مثل تاليسكا وألفارو وأوسبينا، أو المحليين، ولكنهم محظوظون بوجود رونالدو، وكل الأندية ستلعب أمام النصر، كما تلعب أمام ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف في حديثه: "الأندية مثل الهلال والاتحاد والشباب، ستستفيد عن التفاوض مع أي لاعب، بأنهم سيذكرون أن لديهم نادي النصر وفيه كرستيانو رونالدو، وقد يأتي نجوم مثل ميسي أو مبابي".

الجدير ذكره تعاقد النصر مع كرستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم، بمبلغ مالي كلف خزينة إدارة النادي السعودي مبلغ يقدر بـ 500 مليون يورو.