شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق.. وغياب مفاجئ لهذا اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، رؤية كريستيانو رونالدو الوافد الجديد إلى صفوف النصر السعودي في المباراة الرسمية الأولى مع العالمي مساء الغد الأحد الموافق 22 من يناير الجاري أمام الاتفاق.

النصر والاتفاق

يقام اللقاء المرتقبة بين النصر والاتفاق ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

تعرف على توقيت مباراة النصر والاتفاق والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة النصر والاتفاق، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات "SSC الرياضية"، بالإضافة إلى حصول 5 قنوات أجنبية، على حق إذاعة اللقاء؛ بسبب تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

تعرف على تشكيل نادي النصر المتوقع في مباراة الاتفاق

من المتوقع أن يدخل النصر إلى مجريات اللقاء أمام نظيره الاتفاق بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: علي لاجامي، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

في خط الارتكاز: عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم.

بينما يأتي في الوسط الهجومي: عبدالرحمن غريب، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا.

وفي قلب هجوم: كريستيانو رونالدو.

وتعرض العقيدي لـ إصابة إلا أن آخر التقارير أكدت جاهزيته لمباراة الفريق القادمة.