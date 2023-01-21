شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به نظيره الأهلي بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي نادي الزمالك مع الأهلي بعد قليل في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وتنقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

