- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
المعلم المُلهم ندوة لمعهد التطوير المهني
يعقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الثلاثاء، ندوة افتراضية بعنوان «ندوة المعلم المُلهم للرؤية الطموحة 2030»، (لنتشارك معًا...
ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
"لا أود إحباط المشككين".. الجبير يثير تفاعلا بتصريح عن نيوم
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، وما...
محافظ الأحساء يزور معرض نادي الطيران السعودي
زار محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر ، معرض نادي الطيران السعودي الذي ينظمه النادي بالتعاون مع شركة مطارات الدمام بمطار...
%80 إشغال فنادق مركزية مكة المكرمة
وصلت نسبة إشغال فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة خلال شهر يناير الجاري إلى أكثر من 80% مقارنة بمثل هذه الأوقات في الأعوام...
الإناث يفقن الذكور في مراكز رعاية المعاقين
تصدرت الإناث ارتياد المراكز النهارية لذوي الإعاقة في المملكة العام الماضي بـ 400 مركز، وبلغ إجمالي مراكز الذكور 121 مركزا، وكلا...
محافظا الدواسر والسليل يدشنان مشروعا لتعزيز الوسطية
دشن محافظ وادي الدواسر، فهد بن عبد الله المسعود، ومحافظ السليل، ثامر بن عبد الله الشتوي، الأربعاء، مشروع «كن إيجابي» التابع لإدارة...
كانت هذه تفاصيل خبر مدني بيشة ينقذ مواطنا سقط في بئر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.