مدني بيشة ينقذ مواطنا سقط في بئر

المعلم المُلهم ندوة لمعهد التطوير المهني يعقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الثلاثاء، ندوة افتراضية بعنوان «ندوة المعلم المُلهم للرؤية الطموحة 2030»، (لنتشارك معًا... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1444 هـ 28 جمادى الآخرة 1444 هـ ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1444 هـ 28 جمادى الآخرة 1444 هـ "لا أود إحباط المشككين".. الجبير يثير تفاعلا بتصريح عن نيوم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، وما... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1444 هـ 28 جمادى الآخرة 1444 هـ محافظ الأحساء يزور معرض نادي الطيران السعودي زار محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر ، معرض نادي الطيران السعودي الذي ينظمه النادي بالتعاون مع شركة مطارات الدمام بمطار... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 28 جمادى الآخرة 1444 هـ 28 جمادى الآخرة 1444 هـ %80 إشغال فنادق مركزية مكة المكرمة وصلت نسبة إشغال فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة خلال شهر يناير الجاري إلى أكثر من 80%؜ مقارنة بمثل هذه الأوقات في الأعوام... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 26 جمادى الآخرة 1444 هـ 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الإناث يفقن الذكور في مراكز رعاية المعاقين تصدرت الإناث ارتياد المراكز النهارية لذوي الإعاقة في المملكة العام الماضي بـ 400 مركز، وبلغ إجمالي مراكز الذكور 121 مركزا، وكلا... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 26 جمادى الآخرة 1444 هـ 26 جمادى الآخرة 1444 هـ محافظا الدواسر والسليل يدشنان مشروعا لتعزيز الوسطية دشن محافظ وادي الدواسر، فهد بن عبد الله المسعود، ومحافظ السليل، ثامر بن عبد الله الشتوي، الأربعاء، مشروع «كن إيجابي» التابع لإدارة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 25 جمادى الآخرة 1444 هـ 25 جمادى الآخرة 1444 هـ

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