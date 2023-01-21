مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة العربية للجبير في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا حيث قال: "لا أود إحباط المشككين لكن نيوم حقيقة وذا لاين حقيقة إنها مشاريع تحولية لم ير مثلها العالم ستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني، إنه تفكير خارج الصندوق لم يسبق تجربته من قبل وهي قيد الإنشاء بينما نتحدث.."
وردا على سؤال إن كان المشروع قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية، قال الجبير: "بالطبع هو كذلك وإلا لما كنا أخذناه، نحن لا نعرف بأننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل للحياة الحضرية بشكل عام.."
وتابع قائلا: "هذه محاولة لإنشاء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة وتتمتع بمستوى عال من جودة المعيشة حيث لن يكون هناك ازدحام مروري ويمكنك الذهاب لمناطق مختلفة بكفاءة وبدون استخدام السيارات، ليس هناك سيارات، سيكون هناك سبل أخرى للمواصلات كما قلت صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة".
كانت هذه تفاصيل خبر "لا أود إحباط المشككين".. الجبير يثير تفاعلا بتصريح عن نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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