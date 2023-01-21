

القاهرة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

أكدت جامعة الدول العربية حرصها على دعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز التمكين الصحي للمرأة باعتباره من أولويات السياسات التنموية بالدول العربية.

جاء ذلك خلال أفتتاح أعمال المنتدى العربي الثاني لصحة المرأة، في القاهرة اليوم، تحت عنوان "المرأة ما بين السمنة والسرطان"، برعاية جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية"، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها بالمنتدى التي ألقاها نيابة عنها المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة المستشار خميس البوزيدي، أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود الحكومات العربية في مجال التمكين الصحي للمرأة، معربة عن أملها في أن يحقق المنتدى أهدافه في تعزيز برامج التوعية والمساندة والدفع نحو تكريس ثقافة الوقاية بين النساء من السرطانات كافة.

ويناقش المنتدى سُبل رفع الوعي لدى جميع الأطراف بقضايا صحة المرأة، وخاصةً مخاطر السمنة والإصابة بالسرطان، فيما يهدف إلى زيادة الوعي لدى كافة أفراد الأسرة والمجتمع بضرورة الاهتمام بصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة السرطان بأنواعه المختلفة.

// انتهى //

19:36ت م

0080





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تؤكد حرصها على دعم مبادرات تعزيز التمكين الصحي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.