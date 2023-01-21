السعودية اليوم / الملتقى العلميّ ٢٢ لأبحاث الحجِّ والعُمرة والزِّيارة يبدأ اعماله غدًا



مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

عقد بجامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في معهد خادم الحرمين لأبحاث الحجّ والعمرة اليوم, المؤتمر الصّحفي للملتقى العلمي الثَّاني والعشرين لأبحاث الحجِّ والعمرة والزّيارة؛ والذي تنطلق أعماله يوم غد الأحد برعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور صاحب السُّموِّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة, تحت شعار: "نحو تجربة متميِّزة لخدمة ضيوف الرَّحمن " بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخيَّة بالمدينة الجامعيَّة بالعابدية .

وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة بجامعة أمِّ القرى الدكتور تركي بن سليمان العمرو أنَّ الملتقى يُعقد سنويًّا بالتَّناوب بين مكَّة المكرَّمة والمدينة المنورة، ويستقطب الباحثين والخبراء والمهتمين لمناقشة أفضل الخدمات المقدَّمة لضيوف الرَّحمن، وتسلط الضَّوء على التَّجارب النَّاجحة والمبادرات الفاعلة في قطاع الحجِّ والعمرة؛ وذلك بمشاركة القطاع العام والخاص وغير الربحي .

وبين العمرو أن الملتقى يشمل (7) جلسات علمية، يناقش فيها (33) متحدثاً عدداً من المحاور العلمية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات للملصقات العلمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميَّتها في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، مع تطبيق أفضل الممارسات المحليَّة والعالميَّة في مفهوم تجربة الضيف وتطبيقاته في منظومة الحجّ والعمرة .

// انتهى //

19:28ت م

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