السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والفريش والمسيجيد، مستمرة حتى الساعة الـ ١١ من مساء اليوم .

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19:26ت م

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