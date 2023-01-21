

الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

// انتهى //

19:24ت م

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الرياض 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.// انتهى //19:24ت م0076

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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