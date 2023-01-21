شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة فى تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك فى الديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة الزمالك فى قمة الدوري المصري بديربي القاهرة، حيث شهد تشكيل الفريق العديد من المفاجأت، يأتى على راسها الظهور الأول للوافد الجديد خالد عبد الفتاح بمسابقة الدوري.

حيث يسعي النادي لمواصلة إنتصاراته فى الآونة الأخيرة والإنفراد بصدارة الدوري المصري عبر بوابو غريمه التقليدي نادي الزمالك، والذي يتشبس بالأمل فى العودة إلى الطريق الصحيح وتحقيق الإنتصار، من أجل الحفاظ على حظوظه فى الحفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك الليلة، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل الأهلى الرسمي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- أحمد عبد القادر- محمود كهربا.