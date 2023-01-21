السعودية اليوم / مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه في الحديدة خلال أسبوع



الحديدة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .

وجرى خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، ضخ 395,500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 381,500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 32 تجفيف لمياه الصرف الصحي، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9,800 فرد .

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15:27ت م

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