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شكرا لقرائتكم صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - وجهت مديرية الشؤون الصحية بالرياض عدة نصائح لتفادي الإصابة بالنزلات المعوية، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعاً في الإصابة بهذا المرض.
وقالت صحة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”: إنه يمكن الوقاية من النزلات المعوية من خلال الخطوات التالية:
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الوقاية من النزلات المعوية
– الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده وكذلك بعد قضاء الحاجة.
– الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها
– عدم ترك الطعام مكشوفاً في الهواء الطلق، لأنه يكون عرضةً للغبار والذباب والهوام.
– يجب أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلّبة، أو المغلية قبل الاستعمال
– عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.