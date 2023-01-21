شكرا لقرائتكم السديس في الجلسة الرئيسية للملتقى الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يشارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار “نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن”، برعاية خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، بقاعة الملك عبدالعزيز الكبرى بمقر الجامعة في العابدية ، والذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة غداً الأحد.

جهود خدمة ضيوف الرحمن

وسيسلط الرئيس العام في الجلسة الرئيسية الضوء عن جهود رئاسة الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والقاصدين.

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كما سيؤكد الرئيس العام أيضا في كلمته على أهمية الملتقى الـ ٢٢ كونه يعقد برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي يعقد تحت شعار “نحو تجربة متميزة لخدمة ضيوف الرحمن”، وهو شعار يحمل صفة الديمومة لمنظومة خدمات رئاسة الحرمين.

عدد من المبادرات

وسيطرح الرئيس العام عدداً من المبادرات التي تبنتها الرئاسة مؤخرا والتي حققت أهدافاً معيارية لجودة الخدمات وتعظيم خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير العالمية وبحوكمة صارمة، ” وهو الشعار التي تعتبره رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.

كما سيتحدث عن خطط ومبادرات الرئاسة القادمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، والتي تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بإثراء وتعميق تجربة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية.

ويشارك كل الجلسات الحوارية الرئيسية المتنوعة كل من الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور محمد المشاط وعدد من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء.

ويهدف الملتقى إلى إبراز أهم التجارب والجهود لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، وتوفير الوعاء العلمي للنشر في مجالات الحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى توفير بيئة علمية لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة، وتشجيع الابتكار والأبحاث العلمية في مجال خدمات قطاع الحج والعمرة، وخدمة ضيوف الرحمن.